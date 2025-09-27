Nantes Fashion Week – Défilé Laboratory Studio Jardin des Fonderies Nantes

Nantes Fashion Week – Défilé Laboratory Studio Jardin des Fonderies Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 19:00 – 20:00

Gratuit : non
Participation libre à partir de 5 €
Billetterie : www.helloasso.com/associations/lab-projects/evenements/defile-phoebe-cavaignac-nfw/
Tout public

Du 25 au 27 septembre 2025, Nantes vivra au rythme de la création avec la première édition de sa Fashion Week. Six créateurs, dont deux étudiants, investiront la ville à travers défilés, expositions et pop-ups, mêlant émergence et talents confirmés.

Jeudi 25 septembre 2025 :

Lancement avec l'exposition de créateurs et artistes au magasin Les Bibiches.

En soirée, l'Abbaye de Villeneuve accueillera le défilé de Phoebe Cavaignac à 20h pour une ouverture majestueuse.

Vendredi 26 septembre 2025 :

Les pop-ups se poursuivent aux Bibiches et au Wattignies.

NOTONTHEGUESTLIST défilera à la Promenade Europa à 19h (ouverture au public) et 20h (début du show)

suivi de CUSIN qui présentera sa collection sur le toit de la Cale 2 Créateurs, 20h (ouverture au public) – 21h (début du show).

La journée se clôturera par un after party au café LaboDiva de 21h30 à 23h.

Samedi 27 septembre 2025 :

Place à la relève avec les étudiants 4w99 et Agathe, en défilé à 15h aux Galeries Lafayette.

La clôture se fera en apothéose à 19h, avec le défilé de Laboratory Studio au Jardin des Fonderies.

Jardin des Fonderies Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0615456548 https://www.helloasso.com/associations/lab-projects/evenements/defile-phoebe-cavaignac-nfw