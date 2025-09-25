Nantes Fashion Week – Défilé Phoebe Cavaignac abbaye de villeneuve Les Sorinières

Nantes Fashion Week – Défilé Phoebe Cavaignac abbaye de villeneuve Les Sorinières jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 20:00 – 21:00

Gratuit : non prix libre ????? Billetterie HelloAsso – prix libre à partir de 5 € Tout public – Age maximum : 99

HOSTILE – Défilé Phoebe Cavaignac???? 25 septembre 2025 – 20h???? Abbaye de Villeneuve, Les SorinièresHostile est une épreuve entre l’Homme et la Nature.De cette tension naît une beauté brute, sauvage et indomptable.Avec cette collection, Phoebe Cavaignac propose une réflexion puissante et sensible sur notre rapport à l’environnement. Les silhouettes, à la fois protectrices et vulnérables, traduisent la complexité de ce dialogue entre domination et harmonie.Ce défilé est une expérience sensorielle et narrative, où la mode devient langage, manifeste et exploration.????? Billetterie : Lien HelloAsso

abbaye de villeneuve Les Sorinières 44840

https://www.helloasso.com/associations/lab-projects/evenements/defile-phoebe-cavaignac-nfw