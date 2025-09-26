Nantes Fashion Week Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes Fashion Week Nantes Centre et Quartiers Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 13:00 – 22:00

Gratuit : non Prix libres ????? Billetterie HelloAsso – prix libre à partir de 5 € Tout public – Age maximum : 99

La Nantes Fashion Week fait son entrée pour sa 1ère édition du 25 au 27 septembre 2025 !Pendant trois jours, la ville vibrera au rythme de la mode, de la créativité et du design avec un programme riche :• Défilés de créateurs dans des lieux emblématiques de Nantes• Pop-up stores pour découvrir et acheter les pièces en exclusivité• Afterpartys tous les soirs pour prolonger l’expérience dans une ambiance festive???? Lieux :• L’Abbaye de Villeneuve• Les Biches (pop-up)• Promenade Europa• La Cale 2 Créateurs• Le Wattignies• Jardin des Fonderies• Galeries Lafayette????? Billetterie HelloAsso – prix libre à partir de 5 €La Nantes Fashion Week est l’occasion de découvrir la scène mode émergente et de célébrer ensemble la créativité locale et internationale.

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/lab-projects/evenements/defile-phoebe-cavaignac-nfw?utm_source=app_ha&utm_campaign=share_campaign_button&utm_medium=ios&fbclid=PAZnRzaAMw3D5leHRuA2FlbQIxMQABpxOkeSQs3xrc4BTRjYtfSCZ3NyAkekOMjgeBcNzeEoYJn0OBrHVduLZkHMDS_aem_G-M8bMQGSHKTlTRqV5F_cA