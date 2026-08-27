Nantes Films & Séries Festival de la Butte Butte Sainte-Anne Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Ce festival est né du désir de célébrer les acteurs et les actrices pour tout ce qu’ils nous ont donné et continuent de nous offrir à travers les séries et les films d’hier et d’aujourd’hui.Ce festival existe pour tous ceux qui aiment le cinéma et les séries. Pour ceux qui ont grandi avec ces oeuvres. Pour ceux qui y trouvent du réconfort, de la joie, des souvenirs ou simplement un moment à partager. Il existe aussi pour les artistes eux-mêmes.Un espace où ils peuvent se raconter, se retrouver, partager ce qui a façonné leur parcours. Un lieu où se crée un lien direct, humain et chaleureux, où l’on écoute, où l’on échange, où l’on se reconnaît, dans une atmosphère toujours respectueuse et ouverte.Le festival place le public et les artistes au cœur d’une même conversation, dans une proximité rare qui en constitue l’une des signatures. Le tapis rouge n’est pas pensé comme une frontière, mais comme un geste d’accueil. Une manière de dire que les artistes que nous recevons comptent et méritent une attention particulière.Le festival a été conçu comme un événement à taille humaine. Sans compétition ni jury pour cette première édition, il est centré sur la parole, la transmission et l’échange.Il s’articule autour de :– talks (La Terrasse de Sainte-Anne)– masterclass– projections (La Rétrospective)– rencontres avec des auteurs et leurs livres???? Tout le programme

Butte Sainte-Anne Nantes



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