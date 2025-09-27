Nantes Graffiti Jam Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes Graffiti Jam Nantes Centre et Quartiers Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’association Plus de couleurs invite les Nantaises et les Nantais à une grande journée festive autour du graffiti.Au programme :???? Rassemblement de graffeuses et de graffeurs : une quinzaine d’artistes locaux réaliseront en direct de nouvelles peintures???? Animation musicale assurée par Yessaya Sound System???? Ateliers graff : graff sur toile et initiation à la bombe, ouverts à tous et encadrés par des artistes du collectifRendez-vous le samedi 27 septembre rue Sœur Emmanuelle et square Benoni Goulin

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.facebook.com/PLUSDECOULEURS/?locale=fr_FR