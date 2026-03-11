Nantes Métropole Futsal – Laval Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:30 – 23:00

Gratuit : non 10 € tarif plein Tout public

Journée 17 – Division 1 Le Choc de la Loire oppose Nantes Métropole Futsal à Laval Étoile Futsal Club dans un duel de D1 Futsal qui s’annonce intense.Au-delà de la rivalité régionale, ce match de championnat est crucial pour la course au classement. Engagement, rythme élevé et précision seront essentiels pour faire la différence.Un derby de D1 où chaque point compte et où la fierté de la Loire est en jeu.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

