Nantes Métropole Futsal vs ACASA Paris Match de D1 Futsal – Journée 18 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
Nantes Métropole Futsal vs ACASA Paris Match de D1 Futsal – Journée 18 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 18 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:30 – 23:00
Gratuit : non 10€ plein tarif Tout public
Le Nantes Métropole Futsal reçoit ACASA Paris samedi 18 avril à 21h00 à la Salle Mangin Beaulieu.Venez soutenir Nantes pour cette rencontre importante du championnat dans une ambiance intense à Mangin Beaulieu. ?????
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
0255581103 https://nantesmetropolefutsal.fr
Afficher la carte du lieu Complexe Sportif Mangin Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie STEREOLUX Nantes 14 avril 2026