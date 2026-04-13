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Nantes Métropole Futsal vs ACASA Paris Match de D1 Futsal – Journée 18 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Nantes Métropole Futsal vs ACASA Paris Match de D1 Futsal – Journée 18 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Nantes Métropole Futsal vs ACASA Paris Match de D1 Futsal – Journée 18 Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Complexe Sportif Mangin Beaulieu

Adresse : Rue des Boires

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : 10€ plein tarif

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:30 – 23:00
Gratuit : non 10€ plein tarif Tout public 

Le Nantes Métropole Futsal reçoit ACASA Paris samedi 18 avril à 21h00 à la Salle Mangin Beaulieu.Venez soutenir Nantes pour cette rencontre importante du championnat dans une ambiance intense à Mangin Beaulieu. ?????

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
0255581103 https://nantesmetropolefutsal.fr


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