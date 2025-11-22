Nantes Métropole Futsal vs Goal Futsal Club de Lyon Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 23:00

Gratuit : non 10 € / 5 € Plein tarif : 10 €Tarif réduit : 5 € Billetterie : billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-goal-j9-d1-futsal Tout public

D1 FUTSAL – Nantes Métropole Futsal vs Goal Futsal Club de Lyon Venez soutenir Nantes dans une ambiance unique et découvrir le meilleur du futsal français ! Coup d’envoi à 21h

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://www.billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-goal-j9-d1-futsal