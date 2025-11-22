Nantes Métropole Futsal vs Goal Futsal Club de Lyon Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes
Nantes Métropole Futsal vs Goal Futsal Club de Lyon Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes samedi 22 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 23:00
Gratuit : non 10 € / 5 € Plein tarif : 10 €Tarif réduit : 5 € Billetterie : billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-goal-j9-d1-futsal Tout public
D1 FUTSAL – Nantes Métropole Futsal vs Goal Futsal Club de Lyon Venez soutenir Nantes dans une ambiance unique et découvrir le meilleur du futsal français ! Coup d’envoi à 21h
Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
https://www.billetweb.fr/nantes-m-tropole-futsal-goal-j9-d1-futsal