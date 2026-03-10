Nantes Métropole Futsal vs Montpellier – Coupe de France – 8e de finale Complexe Sportif Mangin Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 – 22:30

Gratuit : non 10 € tarif plein Tout public

Coupe de France – 8e de finale Nantes Métropole Futsal vs Montpellier 14 mars 2026 à 20h Match à élimination directe pour le NMF face à Montpellier ! Une rencontre intense et spectaculaire en perspective, où les Nantais auront besoin du soutien de leur public pour décrocher leur place en quarts de finale.

Complexe Sportif Mangin Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

0255581103 https://nantesmetropolefutsal.fr



Afficher la carte du lieu Complexe Sportif Mangin Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

