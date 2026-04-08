Nantes photographiée, 1855-1880 Place Royale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 –

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives de Nantes vous proposent de découvrir une sélection de clichés réalisés au 19e siècle à Nantes. Issues des collections publiques et privées conservées aux Archives de Nantes et du fonds Jean-Claude Potet, ces photographies comptent parmi les plus anciennes vues de Nantes. Elles nous présentent une ville en suspens – à l’image des longs temps de pose nécessaires à leur réalisation. Développée sur 18 panneaux, cette exposition présente une trentaine de photographies -grand format- réalisées grâce à la technique du collodion humide adoptée par les photographes entre 1850 et 1880.Panoramas de Nantes, des quais de Loire et d’Erdre, des places du centre-ville… ces images nous proposent un véritable voyage dans le temps.

Place Royale Centre-ville Nantes 44000

https://archives.nantes.fr/home/vie-des-archives/toutes-les-actualites/nantes-photographiee-1855-1880.html



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