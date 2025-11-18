Nantes Rave Techno W/ Vladimir Cauchemar Warehouse Nantes

Nantes Rave Techno W/ Vladimir Cauchemar 12 et 13 décembre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 19,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T23:58:00 – 2025-12-12T23:59:00

Fin : 2025-12-13T00:00:00 – 2025-12-13T06:30:00

Masqué de son emblématique tête de mort, il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la musique urbaine et électronique en France. Après avoir marqué les esprits avec son tube Aulos et collaboré avec Orelsan, Laylow, JUL ou Clara Luciani, il s’oriente désormais vers des sonorités plus hard. Ces derniers mois, il a multiplié les projets marquants : un album remix de Vald, Pandemonium Reloaded, réalisé aux côtés de Todiefor, ainsi qu’un EP explosif en collaboration avec Apashe. 2025 est également l’année de nouvelles sorties remarquées comme Product Of The Street, ou Regulation Reloaded.

Sur scène, Vladimir Cauchemar confirme son ascension en enflammant les plus grands festivals de l’été tels que les Vieilles Charrues, le Delta Festival, Marvellous Island ou encore le Fnac Live Paris.

À Nantes, il revient pour une expérience rare : une scène 360° façon Boiler Room, plongeant le public au cœur du show. Entouré d’une sélection de B2B puissants, il promet une nuit placée sous le signe du Hard Bounce, de la Hard Trance, de la Techno, de la Hard Techno et du Tekno.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nantes Rave Techno revient au Warehouse le vendredi 12 décembre 2025 pour une édition 360° mode Boiler Room avec Vladimir Cauchemar.