Nantes Rave Techno X Hotline All Stars w/ NOVAH & More Warehouse Nantes 29 août 2025 23:29

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 23:29 – 23:30

Gratuit : non Entrée payante — Dès 13€ Adulte, Personne en situation de handicap

L’agence vous dévoile une line-up exclusive réunissant des artistes d’exception. À cette occasion, nous avons l’honneur d’accueillir l’une des DJs les plus en vue de la scène mondiale : NOVAH ! Productrice de hard techno, NOVAH se démarque déjà avec des sorties sur des labels de renom tels que Taapion, No Mercy, Revised Records ou encore Teletech. Son univers repousse les limites du son en mêlant acid, industriel, psy-trance et hard techno avec une énergie brute et singulière. LINE-UP ???? R1 & R2NOVAHBONES 33 B2B NO MISSETIENNE NOGUESLHAPPYAWER B2B BETÏSESSLOB B2B RHADAMANTHEMIZAENIGMATIKSUNBURN SCÉNOGRAPHIE ET SHOW LIGHTFORMAT XXL AVEC 2 ROOMS

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/nrt-x-hotline-all-stars-w-novah