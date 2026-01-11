Nantes Rave Techno XXL w/ Nico Moreno, Peterblue & more Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 –

Gratuit : non À partir de 25,99€ Adulte

La Nantes Rave Techno XXL revient avec une édition exceptionnelle dédiée au soutien des artistes et collectifs locaux, sublimée par une scène 360° en mode Boiler Room pour une immersion totale. Une nuit où têtes d’affiche internationales et talents nantais se rencontrent dans la plus pure tradition rave.Après un passage complet en 2024, Nico Moreno signe son retour pour l’une de ses seules dates françaises de 2026. Figure incontournable de l’industrial techno, il déchaîne la scène mondiale avec des bangers cultes comme Purple Widow, Techno Crari, This Is For My Haters ou You Make Me Horny, et dépasse aujourd’hui 1,6 million d’auditeurs mensuels.À ses côtés, Peterblue, sensation colombienne de la nouvelle vague rave, apportera sa signature hybride entre gros groove, rythmes latins et énergie club. À seulement 22 ans, il a déjà fait vibrer Under Club Buenos Aires, HOR Berlin et Medellín, tout en développant son propre label, PASTI Records, devenu un repère pour les amateurs de club music à haute intensité.La scène locale sera mise en avant avec Britney Speed (Versatyl) B2B Felix (Seanapse) et Betïses (Gow Fast) B2B Miza (Hotline), présents aux côtés de Nico Moreno et Peterblue pour faire trembler la Room 1.En Room 2, place également aux collectifs locaux : WIMT (Blasphem) B2B Melvyn (Blasphem), Apocalipse (La Piratech) B2B FNDS (Fullblast), Demol (Vivallure) B2B Mazx (Bloom).Entre têtes d’affiche internationales, puissance locale, scéno immersive, et un 360° survolté, cette XXL s’annonce comme l’une des plus grosses raves de l’année au Warehouse. Une date immanquable pour les véritables ravers.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/nantes-rave-techno-xxl-w-nico-moreno-peterblue-more



