Nantes Tattoo Convention Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 10:30 – 19:00

Gratuit : non 10,85 € / 15,85 € vendredi : 10,85 € (journée tarif réduit pour tous)samedi ou dimanche : 15,85 € tarif + de 16 ans / 10,85 € tarif réduitPass 3 jours 30,85 € Billetterie sur nantestattooconvention.com Tout public

19e Convention Internationale du tatouage de Nantes du 12 au 14 septembre 2025. Plus de 350 artistes tatoueurs venus des quatre coins du monde pour vous faire découvrir leur art,et près de 50 créateurs qui vous feront découvrir leurs créations de bijoux, vêtements, objets, illustrations etc… Niveau animation, vous retrouvez des concerts et des spectacles tous les jours. Consultez le programme sur nantestattooconvention.com

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://nantestattooconvention.com/