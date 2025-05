Nao Queer – Ouverture du Mois des fiertés – Château des ducs de Bretagne Nantes, 31 mai 2025 19:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 19:30 – 23:59

Gratuit : non 5 € (prix doux) ou 10 € (prix standard) 5 € – Prix doux, pour celles et ceux qui ont un budget plus serré10 € – Prix standard, qui reflète plus justement les coûts réels de l’événement Tout public

Rendez-vous dans la cour du mythique Château des Ducs de Bretagne pour une soirée exceptionnelle.Ambiance bal guinguette queer avec? Performances Drag : Queens, Kings & artistes queer???? DJ sets pour danser jusqu’à la nuit???? Buvette & ???? restauration pour trinquer et grignoter????? Marché d’artistes & créateurs locauxUne ambiance magique, entre élégance, extravagance et fierté !Une partie des bénéfices sera reversée à Nosig, le centre LGBTQIA+ de Nantes.Pour s’inscrire, c’est ici

Château des ducs de Bretagne Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/divine-and-the-queens/evenements/nao-queer