Naomi Maury Le Chambon-sur-Lignon
Naomi Maury Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Naomi Maury
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Exposition personnelle de l’artiste.
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com
English :
Solo exhibition by the artist.
