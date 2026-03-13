Naoned a gan – Concert de chorales bretonnes Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 15:00 – 16:30

Gratuit : non 10 € / gratuit (mineur) Entrée : 10 €, tarif de soutien : 15€, gratuit pour les moins de 18 ans Réservation : https://www.helloasso.com/associations/acb44/evenements/naoned-a-gan Tout public

Concert de chorales en breton et en français avec l’Ensemble Chorale Anna Vreizh, Kan ar Vro (Cercle Celtique de Nantes) et la Chorale Orvez (Centre Culturel Breton d’Orvault) « Naoned a gan » (Nantes chante en breton) s’inspire du grand festival chant polyphonique de Bretagne “Breizh a gan” pour proposer un concert de chants en breton le dimanche 15 mars 2026 à Nantes. Pour soutenir l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique, les chorales bretonnes se mobilisent pour proposer cet événement au profit de l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique.

Eglise Notre-Dame de Toutes-Aides Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

