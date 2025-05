Naoned Urban Trail – Stade Michel Lecointre Nantes, 1 juin 2025 09:00, Nantes.

Une première édition à ne pas manquer !Le Naoned Urban Trail by Capeos (NUT), c’est une toute nouvelle expérience sportive au cœur d’un décor urbain inédit. Que vous soyez novice ou coureur aguerri, relevez le défi à votre rythme sur l’un des trois parcours proposés. En individuel ou par équipe, vivez une aventure unique au fil de sites exceptionnels, publics ou privés, exceptionnellement ouverts pour l’occasion.Cet événement, c’est aussi une fête : des animations musicales, des encouragements tout au long du parcours et une arrivée sur l’île de Nantes où coureurs et spectateurs se retrouvent dans une ambiance chaleureuse.3 épreuves adaptées au niveau de chacun :8 km – départ à 10h16 km – départ à 9h3024 km – départ à 9hLes départs et arrivées des trois courses se dérouleront au Stade Michel Lecointre, 2 boulevard Maurice Bertin, 44200 NantesOrganisé par le Racing club nantaisInscription des coureurs et informations sur https://www.naoned-urban-trail.fr/

Stade Michel Lecointre Nantes 44200

https://www.racingclubnantais.fr/index.php/theme-manif/naoned-urban-trail