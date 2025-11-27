NAPALM DEATH WHIPLASH VARUKERS – LE SPLENDID Lille

UN HIVER COMPLETEMENT GIVRE Début : 2026-01-24 à 15:00. Tarif : – euros.

En fouillant dans le garage de sa grand-mère, Isidore tombe sur un vieux congélateur. La porte s’ouvre et un curieux personnage en sort. C’est Glagla la pipe, un bonhomme de neige, endormi là depuis bien longtemps ! Un bonhomme de neige ? Mais qu’est-ce que c’est la …neige ? Isidore n’en a jamais vu ! Il faut dire que nous sommes en 2065 et qu’il n’y a plus d’hivers depuis bien des années ! A travers des chansons jouées en direct et des histoires drôles ou tendres, les deux personnages font (re)vivre la magie des hivers d’antan, au fil d’un dialogue plein d’humour.

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63