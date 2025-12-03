NAPO – COMEDIE DE PARIS Paris

NAPO Début : 2025-12-30 à 19:00. Tarif : – euros.

NAPOune comédie de Éric Delcourt et Tony Zannier,mise en scène Romain Thunin,avec Éric Delcourt, Salomé Granelli ou Romane Jolly, Boubacar Kabo et Solay2025, tout a changé… sauf lui !Waterloo 1815, Napoléon Bonaparte est en pleine bataille quand une explosion détonne à ses pieds. Il se réveille en 2025 dans une France en pleine crise.Il en est persuadé, il est le seul à pouvoir redresser le pays.Il s’entoure donc d’une équipe de choc et part en campagne pour devenir le prochain Président de la République Française.Après La Soeur du grec et Hors piste, la nouvelle comédie d’Éric Delcourt.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris 75