NAPO Théâtre Comédie Bastille PARIS

Informations pratiques

Waterloo 1815, Napoléon Bonaparte est en pleine bataille quand une explosion détonne à ses pieds. Il se réveille en 2026 dans une France en pleine crise.

Il en est persuadé, il est le seul à pouvoir redresser le pays.

Il s’entoure donc d’une équipe de choc et part en campagne pour devenir le prochain Président de la République française.

Après « La soeur du Grec » et Hors piste », la nouvelle comédie d’Eric Delcourt !

Jeudi à 21h, vendredi à 19h, samedi à 21h et dimanche à 15h

Durée 1h25

2026…Tout a changé sauf lui !



2027… Et si c’était lui ?

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

dimanche

de 15h00 à 16h20

vendredi

de 19h00 à 20h20

jeudi, samedi

de 21h00 à 22h20

payant

1ère cat : 40 € – 2ème : 30 €

Habitants du 11ème arr. : 12.50 €

Moins de 26 ans : 12.50 €

Tarif de groupe : 24.50 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T00:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T17:20:00+01:00

Date(s) : 2026-09-10T21:00:00+02:00_2026-09-10T22:20:00+02:00;2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:20:00+02:00;2026-09-12T21:00:00+02:00_2026-09-12T22:20:00+02:00;2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:20:00+02:00;2026-09-17T21:00:00+02:00_2026-09-17T22:20:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:20:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:20:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:20:00+02:00;2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T22:20:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:20:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:20:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:20:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:20:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T20:20:00+02:00;2026-10-03T21:00:00+02:00_2026-10-03T22:20:00+02:00;2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T16:20:00+02:00;2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:20:00+02:00;2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T20:20:00+02:00;2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T22:20:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T16:20:00+02:00;2026-10-15T21:00:00+02:00_2026-10-15T22:20:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T20:20:00+02:00;2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T22:20:00+02:00;2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:20:00+02:00;2026-10-22T21:00:00+02:00_2026-10-22T22:20:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T20:20:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T22:20:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T16:20:00+02:00;2026-10-29T21:00:00+02:00_2026-10-29T22:20:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:20:00+02:00;2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T22:20:00+02:00;2026-11-01T15:00:00+02:00_2026-11-01T16:20:00+02:00;2026-11-05T21:00:00+02:00_2026-11-05T22:20:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T20:20:00+02:00;2026-11-07T21:00:00+02:00_2026-11-07T22:20:00+02:00;2026-11-08T15:00:00+02:00_2026-11-08T16:20:00+02:00;2026-11-12T21:00:00+02:00_2026-11-12T22:20:00+02:00;2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T20:20:00+02:00;2026-11-14T21:00:00+02:00_2026-11-14T22:20:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:20:00+02:00;2026-11-19T21:00:00+02:00_2026-11-19T22:20:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:20:00+02:00;2026-11-21T21:00:00+02:00_2026-11-21T22:20:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:20:00+02:00;2026-11-26T21:00:00+02:00_2026-11-26T22:20:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T20:20:00+02:00;2026-11-28T21:00:00+02:00_2026-11-28T22:20:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:20:00+02:00;2026-12-03T21:00:00+02:00_2026-12-03T22:20:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T20:20:00+02:00;2026-12-05T21:00:00+02:00_2026-12-05T22:20:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:20:00+02:00;2026-12-10T21:00:00+02:00_2026-12-10T22:20:00+02:00;2026-12-11T19:00:00+02:00_2026-12-11T20:20:00+02:00;2026-12-12T21:00:00+02:00_2026-12-12T22:20:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:20:00+02:00;2026-12-17T21:00:00+02:00_2026-12-17T22:20:00+02:00;2026-12-18T19:00:00+02:00_2026-12-18T20:20:00+02:00;2026-12-19T21:00:00+02:00_2026-12-19T22:20:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:20:00+02:00;2026-12-24T21:00:00+02:00_2026-12-24T22:20:00+02:00;2026-12-25T19:00:00+02:00_2026-12-25T20:20:00+02:00;2026-12-26T21:00:00+02:00_2026-12-26T22:20:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:20:00+02:00;2026-12-31T21:00:00+02:00_2026-12-31T22:20:00+02:00;2027-01-01T19:00:00+02:00_2027-01-01T20:20:00+02:00;2027-01-02T21:00:00+02:00_2027-01-02T22:20:00+02:00;2027-01-03T15:00:00+02:00_2027-01-03T16:20:00+02:00

Théâtre Comédie Bastille 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 ClimatiséPARIS

https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com



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