Napoléon à Golfe-Juan Vallauris

Napoléon à Golfe-Juan

Parking du Vieux port Vallauris Alpes-Maritimes

Une grande manifestation historique sur le thème du premier Empire, en mémoire du débarquement de l’empereur Napoléon 1er à Golfe-Juan en 1815. Reconstitution du débarquement, batailles, défilés en ville, conférences, village Impérial, animations…

Parking du Vieux port Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 63 18 38

English : Napoleon in Golfe-Juan

A major historical event on the theme of the First Empire, in memory of the landing of Emperor Napoleon 1st at Golfe-Juan in 1815. Re-enactments of the landing, battles, town parades, lectures, Imperial village, entertainment…

