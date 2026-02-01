Napoléon à Golfe-Juan Vallauris
Napoléon à Golfe-Juan Vallauris samedi 28 février 2026.
Napoléon à Golfe-Juan
Parking du Vieux port Vallauris Alpes-Maritimes
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Une grande manifestation historique sur le thème du premier Empire, en mémoire du débarquement de l’empereur Napoléon 1er à Golfe-Juan en 1815. Reconstitution du débarquement, batailles, défilés en ville, conférences, village Impérial, animations…
Parking du Vieux port Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 63 18 38
English : Napoleon in Golfe-Juan
A major historical event on the theme of the First Empire, in memory of the landing of Emperor Napoleon 1st at Golfe-Juan in 1815. Re-enactments of the landing, battles, town parades, lectures, Imperial village, entertainment…
