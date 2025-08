Napoléon à Médavy Médavy

Napoléon à Médavy Médavy samedi 23 août 2025.

Napoléon à Médavy

Château de Médavy Médavy Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24

Plongez au coeur de l’Histoire en 1807 !

Les 23 et 24 août 2025, le prestigieux Château de Médavy, niché dans l’Orne, se transforme en véritable campement d’époque pour accueillir une reconstitution historique exceptionnelle consacrée à l’ère napoléonienne.

Une des plus grandes reconstitutions historiques de la région.

Cet événement immersif ravira petits et grands, passionnés d’histoire comme curieux, grâce à une série d’animations spectaculaires et pédagogiques.

AU PROGRAMME Environ 200 reconstitueurs

– Campements historiques vivants Revivez le quotidien des soldats et civils du Premier Empire. Enquête et jeux pour les plus petits

– Artillerie & tirs au canon Démonstrations impressionnantes de tirs en conditions réelles.

– Cavalerie napoléonienne Manoeuvres montées et démonstrations de charges spectaculaires.

– Infanterie en action Présentations des formations, techniques de combat et tirs au fusil.

– Visite animée du Château et du parc Découvrez l’histoire du site au rythme des reconstitueurs.

– Histoire vivante Interactions avec les participants en uniforme, démonstrations de vie quotidienne.

– Feu d’artifice (samedi soir) Un final grandiose dans le cadre majestueux du domaine.

– Restauration sur place Produits locaux, boissons et spécialités à savourer tout au long de la journée.

Entrée à la reconstitution+ feu d’artifice 5 euros

Visite intérieure du château 5 euros Gratuit 12 ans, billetterie sur place

Accès au château et à la salle des maquettes 5 euros

L’entrée au château se fait depuis le nouveau parking accessible sur la RD 240,

route de Macé. .

Château de Médavy Médavy 61570 Orne Normandie +33 6 03 61 15 06 1761chateaudemedavy@gmail.com

English : Napoléon à Médavy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Napoléon à Médavy Médavy a été mis à jour le 2025-07-30 par Cdc des Sources de l’Orne