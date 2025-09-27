Napoléon III conférence-dédicace avec Georges Assima Compiègne

Napoléon III conférence-dédicace avec Georges Assima Compiègne samedi 27 septembre 2025.

Napoléon III conférence-dédicace avec Georges Assima

Place du Change Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Napoléon III conférence-dédicace avec Georges Assima autour de son livre Napoléon III, un Empereur venu de Suisse (éditions Infolio, 2023)

Après le désastre de Waterloo, le jeune Louis-Napoléon Bonaparte se réfugie avec sa mère au château d’Arenenberg, sur les bords du lac de Constance, dans le canton de Thurgovie. Il y finit sa scolarité, obtenant la nationalité suisse avant de gagner ses galons de capitaine d’artillerie dans l’armée bernoise. Jamais le dernier empereur des Français n’oubliera les années de formation et les amitiés qu’il avait tissées dans son pays d’adoption il meurt à Chislehurst (Angleterre) le 9 janvier 1873, son passeport suisse toujours dans la poche de son pardessus. 0 .

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Napoléon III conférence-dédicace avec Georges Assima Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme