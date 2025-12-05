Napoléon, l’Épopée Immersive Salle Colonel Lévêque Autun

Napoléon, l’Épopée Immersive

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

2025-12-05

Après son grand lancement à Bruxelles au Musée royal de l’Armée, puis son succès en France (Paris, Lyon, Bordeaux, Ajaccio, Dijon) et à l’international (Brésil, Angleterre, Belgique), Napoléon, l’Épopée Immersive arrive à Autun. Une aventure historique en réalité virtuelle à ne pas manquer.

Cette première création du studio Sandora propose une immersion captivante au cœur de l’épopée napoléonienne, combinant innovation technologique et précision historique.

L’expérience en réalité virtuelle est accompagnée d’un espace introductif présentant le contexte historique.

Exposition réalisée en partenariat avec Ymagine.

Infos pratiques

Durée 28 minutes d’expérience (40 minutes avec l’installation)

Lieu Salle Colonel Lévêque à l’Hôtel de Ville, place du Champ de Mars à Autun

Âge requis 8 ans et plus. Les visiteurs doivent mesurer au minimum 1m10

Capacité 10 personnes, pour les groupes de 11 personnes et plus, contactez-nous par mail. .

