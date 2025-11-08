Napoléon, l’Épopée Immersive

10 place Vincent Raspail Toulon Var

Tarif : 21 – 21 – 23 EUR

21€ semaine 23€ WE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

(Re)vivez l’Histoire comme si vous y étiez d’Austerlitz à Sainte-Hélène, plongez dans l’épopée napoléonienne grâce à la Réalité Virtuelle !

.

10 place Vincent Raspail Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 27 47 97 contact_toulon@dreamaway.fr

English : Napoleon, the Immersive Epic • Toulon

(Re)live history as if you were there: from Austerlitz to Saint Helena, immerse yourself in the Napoleonic epic thanks to Virtual Reality!

German : Napoleon, das immersive Epos • Toulon

Erleben Sie die Geschichte (erneut), als wären Sie dabei gewesen: Von Austerlitz bis St. Helena tauchen Sie dank Virtual Reality in das napoleonische Epos ein!

Italiano : Napoleone, l’epopea immersiva • Tolone

(Ri)vivete la Storia come se foste lì: da Austerlitz a Sant’Elena, immergetevi nell’epopea napoleonica grazie alla Realtà Virtuale!

Espanol :

(Re)experimente la historia como si estuviera allí: de Austerlitz a Santa Elena, ¡sumérjase en la epopeya de Napoleón gracias a la Realidad Virtual!

L’événement Napoléon, l’Épopée Immersive Toulon a été mis à jour le 2025-10-26 par Office de Tourisme Provence Méditerranée