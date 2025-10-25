Naraka Release party Lieu-dit Boudiguen Querrien
Naraka Release party Lieu-dit Boudiguen Querrien samedi 25 octobre 2025.
Naraka Release party
Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien Finistère
Début : 2025-10-25 20:00:00
2025-10-25
Vecteur Magazine et le collectif Tomahawk présentent
Release party du groupe Naraka
Nouvel album Born in Darkness
Avec en spécial guests Lethalcore et Repurgator
12€ en prévente et 15€ sur place
Restauration rapide et bière bretonnes à déguster sur place .
Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 31 80 08 18
