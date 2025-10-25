Naraka Release party Lieu-dit Boudiguen Querrien

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien Finistère

Début : 2025-10-25 20:00:00

Vecteur Magazine et le collectif Tomahawk présentent

Release party du groupe Naraka

Nouvel album Born in Darkness

Avec en spécial guests Lethalcore et Repurgator

12€ en prévente et 15€ sur place

Restauration rapide et bière bretonnes à déguster sur place .

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 31 80 08 18

