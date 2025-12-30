NARCISSE LE 13E ART Paris

NARCISSE Début : 2026-06-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Marion Motin, invitée en 2023 par l’Opéra National de Paris, qui a aussisigné avec brio les chorégraphies deStromae, Christine and the Queenset du Fashion Freak Show de JeanPaul Gaultier, vient questionnerl’égocentrisme d’aujourd’hui par cettenouvelle création irisée de glamour : NARCISSE. Dans un monde où les médiasnourrissent le culte de la célébritéà coups de selfies et de mises en scène multiples, l’image desoi devient l’objet d’une attention démesurée. “On se regarde,on scrolle eton scrute plusque jamais,mais nousvoyons-nousréellement etde manièreconstructive?” s’interroge la chorégraphe Marion Motin. Dans une mise en abymegrâce à la présence de miroirs, cinq interprètes font face à leurenveloppe qui se multiplie dansles reflets. Sur les airs psychédéliquesde Pink Floyd, ces Narcisse muent dans des doubles peaux, glissantdans celles de stars iconiques… Une danse épidermique pour sedéfaire des apparences et retrouverl’éclat de l’authenticité ! Dans cette concurrence entrequête de reconnaissance, culte del’apparence et d’affirmation au-delà des préjugés, cette créationexplosive et sanguinaire met enscène la bataille perpétuelledes hommes et des femmes enquête d’identité. La vie n’est-elle pascette lutte éternelle entre la véritéde l’être profond et ses multiplesmises en scène au quotidien?DURÉE : 1h ÂGE : à partir de 13 ans

LE 13E ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75