Narp

Narp en Fêtes

Narp Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Narp vous attend pour ses traditionnelles fêtes.

Au programme

11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un d’honneur à la mairie

12h00 Début de l’apéritif à la salle communale du Repas des villageois et des ami(e)s préparer par le traiteur Oyhenart et animé par Podium étoilé

19h30 Repas suivi d’un bal animé par Podium Alpha

Venez nombreux ! .

Narp 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 27 22 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Narp en Fêtes

L’événement Narp en Fêtes Narp a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves