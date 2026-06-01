Narp en Fêtes Narp
Narp en Fêtes Narp samedi 27 juin 2026.
Narp
Narp en Fêtes
Narp Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Narp vous attend pour ses traditionnelles fêtes.
Au programme
11h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un d’honneur à la mairie
12h00 Début de l’apéritif à la salle communale du Repas des villageois et des ami(e)s préparer par le traiteur Oyhenart et animé par Podium étoilé
19h30 Repas suivi d’un bal animé par Podium Alpha
Venez nombreux ! .
Narp 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 27 22 49
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English : Narp en Fêtes
L’événement Narp en Fêtes Narp a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves