Narration animée de contes du monde Mendionde samedi 24 janvier 2026.

Salle Hodi Aldean Mendionde Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24
2026-01-24

L’association Libreplume fera voyager nos explorateurs en herbe, au travers d’histoires fantastiques venues des 4 coins du globe.
15h00 plus de 7 ans
16h00 3 à 7 ans   .

Salle Hodi Aldean Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

