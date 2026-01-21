Narration animée de contes du monde Mendionde
Salle Hodi Aldean Mendionde Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’association Libreplume fera voyager nos explorateurs en herbe, au travers d’histoires fantastiques venues des 4 coins du globe.
15h00 plus de 7 ans
16h00 3 à 7 ans .
Salle Hodi Aldean Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Narration animée de contes du monde
