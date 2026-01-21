Narration animée de contes du monde Mendionde

Narration animée de contes du monde

L’association Libreplume fera voyager nos explorateurs en herbe, au travers d’histoires fantastiques venues des 4 coins du globe.

15h00 plus de 7 ans

16h00 3 à 7 ans .

Salle Hodi Aldean Mendionde 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

