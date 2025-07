NARUTO SHIPPUDEN EN CINÉ-CONCERT Montpellier

dimanche 7 septembre 2025.

NARUTO SHIPPUDEN EN CINÉ-CONCERT

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 34 – 34 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en live les plus grands airs de l’anime et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de NARUTO SHIPPUDEN.

Après le succès du NARUTO SYMPHONIC EXPERIENCE en France et en Europe avec plus de 50.000 spectateurs, UN POUR TOUS PRODUCTIONS en collaboration avec MEDIATOON LICENSING présente NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE (Part I)

Venez découvrir la suite des aventures de NARUTO sur un écran géant accompagné d’un Orchestre exceptionnel !

Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en re-découvrant les histoires passionnantes de NARUTO !

Réservation place pmr

billetterie@herisson-prod.com .

English :

Musicians from the UN POUR TOUS orchestra will perform live versions of the anime?s greatest tunes and most famous Openings/Endings, while a giant screen shows an original VOST montage retracing the highlights of the first 200 episodes of NARUTO SHIPPUDEN.

German :

Die Musiker des Orchesters UN POUR TOUS werden die größten Anime-Melodien und die berühmtesten Openings/Endings live aufführen, während auf einer Großleinwand ein Originalschnitt in VOST gezeigt wird, der die Höhepunkte der ersten 200 Episoden von NARUTO SHIPPUDEN wiedergibt.

Italiano :

I musicisti dell’orchestra UN POUR TOUS eseguiranno dal vivo le più grandi melodie e le aperture/termini più famosi dell’anime, mentre uno schermo gigante mostrerà un montaggio originale VOST che ripercorre i momenti salienti dei primi 200 episodi di NARUTO SHIPPUDEN.

Espanol :

Los músicos de la orquesta UN POUR TOUS interpretarán en directo las mejores melodías y los openings y ends más famosos del anime, mientras una pantalla gigante muestra un montaje original de VOST que repasa los mejores momentos de los 200 primeros episodios de NARUTO SHIPPUDEN.

