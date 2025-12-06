NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE – NARUTO – ZENITH DE TOULON Toulon

UN POUR TOUS PRODUCTIONS PRÉSENTE : NARUTO SHIPPUDENNARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE (Part I) Grace à vous et au succès du NARUTO SYMPHONIC EXPERIENCE en France et en Europe, UN POUR TOUS PRODUCTIONS en collaboration avec MEDIATOON LICENSING présente : NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE (Part I) Venez découvrir la suite des aventures de NARUTO sur un écran géant accompagné d’un Orchestre exceptionnel ! Ce spectacle musical et visuel inédit sera présenté en exclusivité mondiale au DÔME DE PARIS les 25-26 et 27 octobre 2024 !Les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en live les plus grands airs de l’anime et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de NARUTO SHIPPUDEN.Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en re-découvrant les histoires passionnantes de NARUTO !D’autres annonces sont prévues ! Restez connectés !

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83