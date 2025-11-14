NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE – NARUTO SHIPPUDEN – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE – NARUTO SHIPPUDEN Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE (Part I)Après le succès du NARUTO SYMPHONIC EXPERIENCE en France et en Europe avec plus de 50.000 spectateurs, UN POUR TOUS PRODUCTIONS en collaboration avec MEDIATOON LICENSING présente : NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE (Part I)Venez découvrir la suite des aventures de NARUTO sur un écran géant accompagné d’un Orchestre exceptionnel ! Ce spectacle musical et visuel a été présenté en exclusivité mondiale à Paris les 25-26 et 27 octobre 2024 !Les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en live les plus grands airs de l’anime et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de NARUTO SHIPPUDEN.Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en re-découvrant les histoires passionnantes de NARUTO !

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06