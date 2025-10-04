Naruto Shippuden – Symphonic Experience Part 1 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Naruto Shippuden – Symphonic Experience Part 1 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 20:00 –

Gratuit : non 34 € à 72 € 34 € à 72 € Réservation : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr Tout public, Jeune Public, En famille

Venez découvrir la suite des aventures de Naruto sur un écran géant accompagné d’un orchestre exceptionnel ! Les musiciens de l’orchestre « Un pour Tous » interpréteront en live les plus grands airs de l’animé et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de Naruto Shippuden. Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en redécouvrant les histoires passionnantes de Nartuto !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

