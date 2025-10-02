NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 34 – 34 – 72 EUR
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 19:50:00
2025-11-16
Allons découvrir la suite des aventures de NARUTO sur un écran géant accompagné d’un Orchestre exceptionnel !
Les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en live les plus grands airs de l’anime et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de NARUTO SHIPPUDEN.
Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en re-découvrant les histoires passionnantes de NARUTO ! 34 .
English :
Let?s discover the continuation of NARUTO?s adventures on a giant screen, accompanied by an exceptional orchestra!
German :
Erleben wir die Fortsetzung von NARUTOs Abenteuern auf einer riesigen Leinwand, begleitet von einem außergewöhnlichen Orchester!
Italiano :
Scopriamo la continuazione delle avventure di NARUTO su uno schermo gigante, accompagnati da un’orchestra eccezionale!
Espanol :
Descubramos la continuación de las aventuras de NARUTO en una pantalla gigante, ¡acompañados por una orquesta excepcional!
