NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34 – 34 – 72 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 19:50:00

Date(s) :

2025-11-16

Allons découvrir la suite des aventures de NARUTO sur un écran géant accompagné d’un Orchestre exceptionnel !

Les musiciens de l’orchestre UN POUR TOUS interpréteront en live les plus grands airs de l’anime et les Openings/Endings les plus célèbres pendant la projection sur un écran géant d’un montage original en VOST retraçant les moments forts des 200 premiers épisodes de NARUTO SHIPPUDEN.

Pendant près de 3 heures, vivez une expérience inoubliable en découvrant ou en re-découvrant les histoires passionnantes de NARUTO !

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Let?s discover the continuation of NARUTO?s adventures on a giant screen, accompanied by an exceptional orchestra!

German :

Erleben wir die Fortsetzung von NARUTOs Abenteuern auf einer riesigen Leinwand, begleitet von einem außergewöhnlichen Orchester!

Italiano :

Scopriamo la continuazione delle avventure di NARUTO su uno schermo gigante, accompagnati da un’orchestra eccezionale!

Espanol :

Descubramos la continuación de las aventuras de NARUTO en una pantalla gigante, ¡acompañados por una orquesta excepcional!

L’événement NARUTO SHIPPUDEN SYMPHONIC EXPERIENCE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE