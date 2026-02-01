Narvaland Birthday party Café La Pêche Montreuil
Narvaland Birthday party Café La Pêche Montreuil samedi 21 février 2026.
Un événement hybride hip-hop comme on les aime : Concerts & performances, DJ sets
Vibes créatives, merch, expo, artistes et passionnés réunis
Narvaland, c’est plus qu’une soirée :
c’est un terrain d’expression, un espace libre, une famille qui grandit. Si tu étais là au début, reviens célébrer. Si tu n’es jamais venu, c’est le moment parfait pour plonger.
Line up : Dj g high jo – Lywen & Miel Fou – Cenza – Hannamoe – Minabelair – Ryu – 2kool – Calvin & L’Oracle – Ladogz – Hdante & more
Narvaland revient au Café La Pêche pour célébrer les 1 an de l’association !
Le samedi 21 février 2026
de 20h00 à 23h30
payant
5e
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-22T00:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T20:00:00+02:00_2026-02-21T23:30:00+02:00
Café La Pêche 16 Rue Pépin 93100 Montreuil
https://narvaland.com/
