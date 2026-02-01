Narvaland Birthday party Café La Pêche Montreuil

Un événement hybride hip-hop comme on les aime : Concerts & performances, DJ sets

Vibes créatives, merch, expo, artistes et passionnés réunis

Narvaland, c’est plus qu’une soirée :

c’est un terrain d’expression, un espace libre, une famille qui grandit. Si tu étais là au début, reviens célébrer. Si tu n’es jamais venu, c’est le moment parfait pour plonger.

Line up : Dj g high jo – Lywen & Miel Fou – Cenza – Hannamoe – Minabelair – Ryu – 2kool – Calvin & L’Oracle – Ladogz – Hdante & more

Narvaland revient au Café La Pêche pour célébrer les 1 an de l’association !

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 23h30

payant

5e

Public enfants, jeunes et adultes.

Café La Pêche 16 Rue Pépin 93100 Montreuil

https://narvaland.com/



