Nasatyas Soins Holistiques Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
mardi 14 juillet 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Soins Holistiques
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Soins énergétiques, rééquilibrage et accompagnement intuitif avec la présence thérapeutique des chevaux. Une après-midi pour se ressourcer profondément aux Écuries Les Sapins.
.
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 francoisebossan2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Energy healing, rebalancing, and intuitive guidance through the therapeutic presence of horses. An afternoon to deeply recharge at Les Sapins Stables.
L’événement Nasatyas Soins Holistiques Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule