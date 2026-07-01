Nasatyas Soins Holistiques Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Soins Holistiques

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Soins énergétiques, rééquilibrage et accompagnement intuitif avec la présence thérapeutique des chevaux. Une après-midi pour se ressourcer profondément aux Écuries Les Sapins.

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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 francoisebossan2@gmail.com

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English :

Energy healing, rebalancing, and intuitive guidance through the therapeutic presence of horses. An afternoon to deeply recharge at Les Sapins Stables.

L’événement Nasatyas Soins Holistiques Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule