ALAIN CHAMFORT – LA LOCO – MEZIDON CANON Mezidon Vallee D Auge

ALAIN CHAMFORT Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ARTS MC PRÉSENTE : ALAIN CHAMFORT« Ne serait-ce qu’une fois hélas Ne serait-ce qu’un instant fugaceAurais-je su toucher « La Grâce » ?Aurais-je su toucher les gensAutant que ceux qui m’ont touché ?Trouver la part d’humanité qu’on a tous indifféremment »Ces mots resteront les derniers que vous entendrez à jamais sur un « disque » d’Alain Chamfort. Après « L’Impermanence » Alain Chamfort n’enregistrera plus d’album. Et c’est lui qui en a décidé ainsi. Ce n’est pas qu’il ne composera plus ni n’enregistrera plus. Mais sans doute plus un album.Point d’orgue à une carrière discographique exceptionnellePoint d’orgue à une carrière discographique démarrée il y a un peu plus de 50 ans, « L’Impermanence » ressemble à une œuvre majeure. Profonde. Poignante.Interprète un peu malgré lui, ce compositeur d’exception a toujours inspiré les grands auteurs à travers les décennies. De Serge Gainsbourg à Pierre-Dominique Burgaud (dont l’écriture atteint ici des cimes peu fréquentées) en passant par Jacques Duval (qui signe avec « Tout s’arrange à la fin » un retour inattendu), on est au fond en droit de se demander qui aura « inspiré l’autre » ? Sébastien Tellier offre à cet album le désabusé « Whisky Glace », fruit d’une collaboration dont on retrouve par ailleurs l’intégralité sur un EP, sorti en février dernier. A l’heure où l’on est submergé par « tant de quantité, si peu de Randy Newman » (« Vanité Vanité »), Alain Chamfort livre ici un album tel un acte de courage, un pied de nez à l’époque. Car ici, le moindre mot, la moindre note, le moindre son ne sont pas nés…« Par inadvertance ».Sur scène, « L’Impermanence » sera magnifiée par Adrien Soleiman qui assure la direction musicale de cette tournée. On entendra les titres du nouvel album, mais aussi des pépites moins connues des précédents albums, sans oublier quelques incontournables, revisités dans de nouveaux arrangements.—Alain CHAMFORT : Chant / ClavierArnaud GAVINI : BatterieJérôme ARRIGHI : Basse / ChœursClément FONIO : Guitare / ChœursJulia JEROSME : Claviers /Chœurs

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LOCO – MEZIDON CANON RUE DE LA FUTAIE 14270 Mezidon Vallee D Auge 14