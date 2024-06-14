NASH – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

NASH – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers mercredi 17 décembre 2025.

NASH Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86