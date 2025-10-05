NASH – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

NASH – LE PETIT REPUBLIQUE Paris jeudi 11 décembre 2025.

NASH Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

NASHQui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !Evénement proposé par La Tiny Team et Titanium Events Club

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75