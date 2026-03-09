Nash Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Nash

Nash

Vendredi 5 novembre 2027 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…

Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public ! .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Who says you can’t have a teenage crisis after the age of 30?

