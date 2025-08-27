Nash – One woman show Cité des Congrès Nantes

Nash – One woman show Cité des Congrès Nantes samedi 10 janvier 2026.

Humour Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ? Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours qui l’a amenée à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant… Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public ! Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

