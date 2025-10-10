NASH – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

NASH Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92