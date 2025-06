NASHEET WAIT – AUDITORIUM DE LA CITE DU VIN Bordeaux

NASHEET WAIT Début : 2025-07-02 à 20:30. Tarif : – euros.

BORDEAUX CREATIVE ARTS présente : Le batteur Nasheet Waits est le fils du légendaire batteur Freddie Waits, et a eu pour mentor l’immense Max Roach, ce qui est toujours une bonne introduction dans le Monde du Jazz ! Déjà associé à Branford Marsalis, Christian McBride, Andrew Hill, Dave Holland ou Jason Moran, il est aujourd’hui l’un des musiciens les plus importants de la scène Jazz à New York et est associé aux projets artistiques les plus vifs et les plus créatifs à travers le monde. Ainsi, il vient se produire à Bordeaux avec la formation Tarbaby pour un événement unique en Europe qui fait suite à l’enregistrement Fanon (Rogue Arts Label), en hommage au psychanalyste, humaniste et anticolonialiste Frantz Fanon. Il sera accompagné pour cette occasion unique par le pianiste Orrin Evans, disciple de Kenny Barron et Ellis Marsalis, et partenaire de Kevin Eubanks, Ralph Peterson, ainsi que Mos Def. En invité spécial, le très rare mais splendide guitariste français Marc Ducret, l’un des musiciens les plus créatifs de la scène européenne. Bref, à ne pas manquer ! Et pour ce dernier concert de la saison New York is Now! , la beauté de la musique, bien sûr, mais aussi des surprises, des surprises et des surprises… À vous de voir !

AUDITORIUM DE LA CITE DU VIN 134, QUAI DE BACALAN 33000 Bordeaux 33