Nasredine le hodja – Trois contes orientaux Théâtre Mandapa Paris Samedi 21 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Nasredine le Hodja est un illustre penseur de l’islam du XIIIᵉ siècle, mais intemporel, fou pour les uns, sage pour les autres.

Nasredine le Hodja est un illustre penseur de l’islam du XIIIᵉ siècle, mais intemporel, fou pour les uns, sage pour les autres. Kamel Zouaoui nous invite à partager ses métaphores les plus savoureuses dans trois spectacles qu’il lui consacre :

« Nasredine les pas sages d’un fou »,

» Moi sage? t’es fou » et

« Nasredine lui-même » (inédit pour les 50 ans du Mandapa .)

Kamel Zouaoui est conteur, auteur et comédien franco-algérien né à Saint-Étienne dans la Loire.

Étudiant en théâtre pendant de nombreuses années et licencié de psychologie, il vit actuellement à Genève où il compose des contes et anime des ateliers.

Après la réalisation d’un triptyque sur les aventures du personnage patrimonial Nasr’Eddin le Hodja, dont « Les pas sages d’un fou » – le premier volet – a été conté plus de 1600 fois en France et dans le monde, Kamel Zouaoui compose « L’odeur du couscous »et d’autres contes d’exils qu’il a réunis dans son spectacle « Regarde plutôt la Mer ». Autres spectacles : le monde, ce beau village, contes des deux rives, etc.

Cie Les fils de zouaves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T22:00:00.000+01:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/nasredine-le-hodja-triptyque-inedit

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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