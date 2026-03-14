NÄSS FOUAD BOUSSOUF

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

7 danseurs entre hip-hop, transe et traditions marocaines. Une célébration puissante du collectif et de l’énergie humaine.

Inspirée par le groupe mythique Nass el Ghiwane, Näss ( les gens en arabe) de Fouad Boussouf est une pièce intense, entre transe et rituel. Sur scène, sept danseurs déploient une énergie collective puissante mêlant hip-hop, danse contemporaine et gestes issus des traditions marocaines. Le chorégraphe s’inspire des rythmes gnawa et des luttes populaires des années 1970 pour créer une œuvre incarnée, profondément ancrée dans l’humain.

À la croisée de la tradition et de l’urbain, Näss célèbre la force du groupe tout en laissant s’exprimer chaque individualité. Dans un tourbillon de mouvements et de musique, les corps s’embrasent et entraînent le public dans une vitalité contagieuse. Une chorégraphie à la fois physique, organique et presque mystique, qui touche à l’universel et célèbre ce qui relie les êtres au-delà des frontières.

Dès 7 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7 dancers between hip-hop, trance and Moroccan traditions. A powerful celebration of the collective and human energy.

L’événement NÄSS FOUAD BOUSSOUF Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34