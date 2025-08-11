NÄSS FOUAD BOUSSOUF CCN DU HAVRE NORMANDIE Route de Vendres Béziers

NÄSS FOUAD BOUSSOUF CCN DU HAVRE NORMANDIE

Inspiré par le groupe mythique Nass el Ghiwane, Näss ( les gens en arabe) de Fouad Boussouf est une pièce vibrante, entre transe et rituel.

Tout public Dès 7 ans

Sur scène, sept danseurs incarnent un souffle collectif intense, entre hip-hop, danse contemporaine et gestuelle traditionnelle marocaine. Le chorégraphe puise dans les rythmes gnawa et les luttes populaires des années 70 pour construire une oeuvre habitée, enracinée, profondément humaine. À la croisée de la tradition et de l’urbain, Näss exalte la force du groupe, sans jamais effacer les singularités.

Dans un tourbillon de mouvements, de musique et d’énergie brute, les corps s’élèvent et nous entraînent dans une fureur de vivre partagée. Une chorégraphie organique, mystique et physique, qui touche à l’universel. Näss célèbre le lien, l’élan collectif, et cette vibration commune qui unit les êtres au-delà des frontières.

La danse passe de la transe à l’extase. […] Une écriture inspirée et brûlante . Le Monde

Distribution

Chorégraphe Fouad Boussouf

Assistante du chorégraphe Filipa Correia Lescuyer

Interprètes Adam Chado, Matthieu Convert, Morgan Gruvel, José Meireles, Akciel Régent Gonzalez, Derhen Têtu, Elie Tremblay

Lumière Fabrice Sarcy

Costumes et scénographie Camille Vallat

Son et arrangements Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor

Régie générale/lumière Romain Perrillat-Collomb .

English :

Inspired by the legendary group Nass el Ghiwane, Fouad Boussouf’s Näss ( people in Arabic) is a vibrant piece, somewhere between trance and ritual.

Open to all From age 7

German :

Inspiriert von der legendären Gruppe Nass el Ghiwane, ist Näss (arabisch für die Leute ) von Fouad Boussouf ein vibrierendes Stück zwischen Trance und Ritual.

Alle Zuschauer Ab 7 Jahren

Italiano :

Ispirato al leggendario gruppo Nass el Ghiwane, Näss ( il popolo in arabo) di Fouad Boussouf è un pezzo vibrante, a metà tra trance e rituale.

Aperto a tutti A partire dai 7 anni

Espanol :

Inspirada en el legendario grupo Nass el Ghiwane, Näss ( el pueblo en árabe) de Fouad Boussouf es una pieza vibrante, entre el trance y el ritual.

Abierto a todos A partir de 7 años

