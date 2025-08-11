NÄSS FOUAD BOUSSOUF CCN DU HAVRE NORMANDIE Route de Vendres Béziers
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Inspiré par le groupe mythique Nass el Ghiwane, Näss ( les gens en arabe) de Fouad Boussouf est une pièce vibrante, entre transe et rituel.
Tout public Dès 7 ans
Sur scène, sept danseurs incarnent un souffle collectif intense, entre hip-hop, danse contemporaine et gestuelle traditionnelle marocaine. Le chorégraphe puise dans les rythmes gnawa et les luttes populaires des années 70 pour construire une oeuvre habitée, enracinée, profondément humaine. À la croisée de la tradition et de l’urbain, Näss exalte la force du groupe, sans jamais effacer les singularités.
Dans un tourbillon de mouvements, de musique et d’énergie brute, les corps s’élèvent et nous entraînent dans une fureur de vivre partagée. Une chorégraphie organique, mystique et physique, qui touche à l’universel. Näss célèbre le lien, l’élan collectif, et cette vibration commune qui unit les êtres au-delà des frontières.
La danse passe de la transe à l’extase. […] Une écriture inspirée et brûlante . Le Monde
Distribution
Chorégraphe Fouad Boussouf
Assistante du chorégraphe Filipa Correia Lescuyer
Interprètes Adam Chado, Matthieu Convert, Morgan Gruvel, José Meireles, Akciel Régent Gonzalez, Derhen Têtu, Elie Tremblay
Lumière Fabrice Sarcy
Costumes et scénographie Camille Vallat
Son et arrangements Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor
Régie générale/lumière Romain Perrillat-Collomb .
English :
Inspired by the legendary group Nass el Ghiwane, Fouad Boussouf’s Näss ( people in Arabic) is a vibrant piece, somewhere between trance and ritual.
Open to all From age 7
German :
Inspiriert von der legendären Gruppe Nass el Ghiwane, ist Näss (arabisch für die Leute ) von Fouad Boussouf ein vibrierendes Stück zwischen Trance und Ritual.
Alle Zuschauer Ab 7 Jahren
Italiano :
Ispirato al leggendario gruppo Nass el Ghiwane, Näss ( il popolo in arabo) di Fouad Boussouf è un pezzo vibrante, a metà tra trance e rituale.
Aperto a tutti A partire dai 7 anni
Espanol :
Inspirada en el legendario grupo Nass el Ghiwane, Näss ( el pueblo en árabe) de Fouad Boussouf es una pieza vibrante, entre el trance y el ritual.
Abierto a todos A partir de 7 años
