Nassim Dendane au Bateau El Alamein Bateau El Alamein Paris vendredi 13 février 2026.
Lauréat du Prix des Musique d’Ici (2024) et coup de coeur de l’Académie Charles Cros (2023), Nassim Dendane revient avec un nouveau répertoire
intimiste, autoportrait sonore où la composition musicale évite les artifices pour laisser place à la vérité des émotions.
Son nouvel album, Fait Maison, aborde “les histoires que l’on retrouve dans toutes les maisons : l’amour, l’amitié et la famille”.
Nassim DENDANE : Chant, guitare, percussions.
Le vendredi 13 février 2026
de 20h00 à 23h59
payant sur place : 22 EUR
prévente : 18 EUR Tout public.
Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris
https://www.bateauelalamein.com/agenda
