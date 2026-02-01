Nassim Dendane au Bateau El Alamein Bateau El Alamein Paris

Lauréat du Prix des Musique d’Ici (2024) et coup de coeur de l’Académie Charles Cros (2023), Nassim Dendane revient avec un nouveau répertoire

intimiste, autoportrait sonore où la composition musicale évite les artifices pour laisser place à la vérité des émotions.

Son nouvel album, Fait Maison, aborde “les histoires que l’on retrouve dans toutes les maisons : l’amour, l’amitié et la famille”.

Nassim DENDANE : Chant, guitare, percussions.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 23h59

payant sur place : 22 EUR

prévente : 18 EUR Tout public.

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

