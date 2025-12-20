NASSIM MELLAH dans comique – APOLLO THEATRE Paris

NASSIM MELLAH dans comique Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

NASSIM MELLAHHumoriste de stand up, Nassim Mellah s’inspire de sa vie et de ses rencontres mouvementées pour créer des sketchs qui le sont tout autant.Tantôt chanteur, tantôt beat boxer, il se décrit surtout comme un drôle de schizophrène avec des personnages tous aussi déjantés les uns que les autres.Ses mimiques, sa gestuelle et son originalité sont les instruments lui permettant de décrire le monde dans lequel nous vivons.Parodies de chanteurs, imitations, chroniques de la vie quotidienne, voix off, mime, etc : pour lui, tout est permis pour faire rire…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75