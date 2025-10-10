Nast + Lauve + Jozalie La Poudrière Belfort

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Le 10 octobre, La Poudrière, Le Moloco et La Rodia mettent à l’honneur 3 artistes locales sur la scène de La Poudrière Nast + Lauve + Jozalie. Cela promet une belle soirée chanson / indie pop, qui plus est gratuite. Une belle occasion de découvrir des pépites musicales sans se ruiner !

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77  contact@poudriere.com

