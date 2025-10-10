Nast + Lauve + Jozalie La Poudrière Belfort

Nast + Lauve + Jozalie La Poudrière Belfort vendredi 10 octobre 2025.

Nast + Lauve + Jozalie

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Le 10 octobre, La Poudrière, Le Moloco et La Rodia mettent à l’honneur 3 artistes locales sur la scène de La Poudrière Nast + Lauve + Jozalie. Cela promet une belle soirée chanson / indie pop, qui plus est gratuite. Une belle occasion de découvrir des pépites musicales sans se ruiner !

Sans réservation. .

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 11 77 contact@poudriere.com

English : Nast + Lauve + Jozalie

German : Nast + Lauve + Jozalie

Italiano :

Espanol :

L’événement Nast + Lauve + Jozalie Belfort a été mis à jour le 2025-08-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)